Fuochi d’artificio e saldi, le due Ponte Tresa in festa

Lavena Ponte Tresa dogana

Ha ormai raggiunto un traguardo invidiabile la Festa Italo – Svizzera dell’italiana Lavena Ponte Tresa e della svizzera Ponte Tresa, giunta alla 24a edizione. Un appuntamento che rafforza l’amicizia fra due comunità, due territori, due popoli di fatto vicini, separati da una linea di confine e da un corso d’acqua, la Tresa, ma uniti da un ideale abbraccio che va oltre i limiti fra stati.

Si svolgerà nel fine settimana del 7-9 luglio, per proseguire il 12-16 luglio: coinvolgerà sia la parte italiana, che quella svizzera, con le due Ponte Tresa in campo come un’unica squadra. Nel pomeriggio di mercoledì 5 luglio, nel palazzo municipale di Ponte Tresa (CH) si è svolta la conferenza stampa di presentazione della manifestazione. Sono intervenuti Daniel Buser, sindaco di Ponte Tresa svizzera; Massimo Mastromarino, primo cittadino di Lavena Ponte Tresa (I); Franco Vitella, vice presidente Ascom Luino; Luciana Montini, presidente Comitato Ascom di L. Ponte Tresa; Stefano Meloro, vice direttore Ascom Luino; Giuseppe Pellegrino, ass.re L. P. Tresa; Enrica Iten, pro Ponte Tresa (CH).

La Festa Italo Svizzera è nata nei primi anni ’90 da un’idea di un gruppo di amici, italiani e svizzeri, per unire le due comunità, le due Ponte Tresa, con una serie di eventi transfrontalieri.

La conferenza stampa ha messo in rilievo l’importanza, e la volontà, di fare squadra, sia tra le varie realtà presenti all’interno di ogni comune, sia per quanto riguarda una più stretta collaborazione tra le due cittadine.

La Festa Italo – Svizzera è organizzata da Ascom Luino e contempla varie attività allo Stretto di Lavena e nel centro cittadino; evento clou i fuochi piromusicali di sabato 8 luglio, alle 23.00. Spettacolari fuochi d’artificio accompagnati da musiche a tema; nel lago saranno ormeggiate sette postazioni dalle quali partiranno i fuochi. Lo spettacolo pirotecnico fa parte della rassegna ‘Fiori di Fuoco’: è ormai una tradizione consolidata, un evento atteso che attrae ogni anno migliaia di visitatori e turisti. Nei week-end della Festa Italo – Svizzera sono in programma numerose attività collaterali.

A Ponte Tresa svizzera le iniziative si concentreranno sabato 8 luglio con uno stand gastronomico e musica in piazza, il tutto organizzato dal Gruppo Giovani della pro Ponte Tresa, di cui è presidente Enrica Iten. Un gruppo di giovani volontari, tutti under 25, che hanno ridato slancio alla locale pro loco.

La serata dei fuochi, sabato 8 luglio, richiamerà a Lavena Ponte Tresa migliaia di spettatori: lo spettacolo fa parte della rassegna ‘Fiori di fuoco’ e ne rappresenta la punta di diamante. Grande attenzione è stata rivolta alla sicurezza del pubblico: a questo proposito istituzioni e associazioni hanno dato vita ad una cabina di regia che ha attentamente analizzato le criticità e trovato le opportune soluzioni. A Lavena, nell’area feste e sul vicino lungolago, per circa 2 km, vi sarà la massima concentrazione di pubblico: per consentire un eventuale deflusso in sicurezza sono stati previsti dieci varchi, tutti presidiati da volontari della Protezione Civile e dell’Ass.ne Carabinieri in congedo. Le forze dell’ordine gestiranno il notevole flusso di traffico veicolare previsto. La sicurezza potrà anche utilizzare il potente impianto audio allestito per diffondere la musica che farà da sottofondo a tema durante i fuochi, ma che potrebbe essere anche utilizzato per comunicazioni al pubblico presente. Nulla è stato lasciato al caso, per consentire a tutti di assistere serenamente, e in sicurezza, allo spettacolo piromusicale.

Scopo di questa manifestazione è certamente far conoscere le bellezze paesaggistiche locali ad un sempre maggior numero di persone, promuovendo il territorio e le sue eccellenze. Un modo per sostenere commercio e turismo: non a caso sabato 8 luglio a Lavena Ponte Tresa gli esercizi commerciali di entrambe le cittadine saranno aperti sino alle 23.00 per i ‘Saldi di fuoco’.

Non solo fuochi d’artificio dunque per la Festa Italo Svizzera. Nel periodo di svolgimento sarà in funzione un ricco stand gastronomico nell’area feste di Lavena; nel centro storico di Ponte Tresa (I), un vero centro commerciale a cielo aperto, saranno presenti bancarelle e mercatini, oltre a varie animazioni. Molteplici le iniziative organizzate come, solo per citarne uno, lo ‘Psicoaperitivo’ previsto per mercoledì 12 luglio, alle 19.00, allo IAT di Viale Ungheria, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Lombardia,

E ancora musica dal vivo, ballo, esibizione di gruppi folcloristici, serate latino americane, e molte altre iniziative da scoprire visitando le due Ponte Tresa. Due cittadine che, anche in questa occasione, rafforzano i vincoli di amicizia: del resto Ticino e Alto Varesotto non devono essere visti come concorrenti, ma come territori complementari che possono trarre beneficio entrambi da un maggiore scambio culturale ed economico. Ciò che, del resto, accade da molti decenni.