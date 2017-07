Fuochi sul lago, “Grazie a tutti”

Riceviamo e pubblichiamo

Con il presente, a nome di tutta la Pro Loco di Sesto Calende, vogliamo ringraziare pubblicamente tutta la macchina organizzativa che ha permesso di realizzare la serata dei Fuochi, lo scorso 22 luglio, nella migliore delle maniere. Siamo consapevoli che le tensioni che hanno accompagnato l’organizzazione, dovuti da eventi a tutti noi noti, hanno modificato alcune delle storiche iniziative presenti in questa serata e l’organizzazione stessa. Ma l’impegno dell’Amministrazione Comunale, nello specifico i Consiglieri Comunali Danila De Candido e Simone Pintori, coadiuvati dal Sindaco Colombo, dalla giunta e dai funzionari, hanno permesso di mantenere in vita una serata che poteva vedere la sua fine come tanti altri storici eventi in giro per l’Italia. L’impegno era mirato a non lasciarci soli nella totale organizzazione, come in altri Comuni limitrofi, ma sono intervenuti ad interpretare e prendersi a loro carico le direttive ministeriali che sarebbero state impossibili economicamente e organicamente, per noi attuare.

Siamo però convinti che il lavoro e l’impegno di tutti ha permesso che la libertà, che è l’essenza della nostra cultura e civiltà, ha potuto essere vissuta da migliaia di persone.

La serata si è potuta anche realizzare grazie alla collaborazione delle forze dell’Ordine, di Assistenza Sanitaria e di Protezione Civile che insieme alla Consigliera Capriglia hanno potuto coordinare durante la serata la sicurezza degli utenti, prendendosi carico di alcune decisioni che possono essere sembrate “impopolari”.

Ai Commercianti e ai tre gruppi musicali, va il nostro plauso per aver creduto ancora alla nostra organizzazione e per la pazienza per le modiche imposte dalle varie circolari prefettizie. Siamo convinti, che anche grazie all’impegno necessario del nostro consigliere Andrea Scandola, il prossimo anno si cercherà di implementare la serata con nuove, stimolanti e coinvolgenti iniziative.

la Pro Loco di Sesto Calende