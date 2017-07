Fuori strada all’alba, l’auto squarciata dal guardrail

Incidente all\'alba, ferito 42enne

Oggi, mercoledì 5 luglio, alle 5, i vigili del fuoco di Varese, sono intervenuti nel comune di Gavirate, nella frazione Voltorre sulla SP 1, per incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo incastrandosi contro il guard rail.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Al pronto soccorso dell’ospedale di Varese è finito in codice giallo un uomo di 42 anni soccorso da automedica e ambulanza dell’sos di Azzate