Furto negli ambulatori di ginecologia

ospedale di gallarate

L’ospedale di Gallarate teatro di un furto di materiale medico, negli spazi degli ambulatori di ginecologia.

Il furto è avvenuto presumibilmente nelle giornate di sabato o domenica, quando gli ambulatori non sono in attività: il personale in servizio lunedì mattina ha trovato una porta scassinata e ha scoperto che erano scomparse tre sonde ecografiche, la parte degli ecografi che emette le onde. È stata sporta denuncia ai carabinieri. Le attività ambulatoriali hanno subìto qualche disagio, con il trasferimento dei pazienti in reparto per le visite e con riprogrammazione di alcune prenotazioni.

I furti di materiale medico (c’è un florido mercato dell’usato) sono relativamente frequenti: in passato ecografi e altre apparecchiature sono state rubate ad esempio a Tradate o – lo scorso autunno – a Saronno.