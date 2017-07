Furto con scasso al bar della stazione di Luino

Luino, ladri al bar della stazione

Sono stati velocissimi: un cacciavite, o forse un leverino, per forzare la porta in alluminio e poi via, una volta nel bar hanno arraffato i soldi della cassa, degli alcolici e sono scappati

Vittima del colpo il bar “La coincidenza” nell’ala sud della stazione, di fronte al campo da tennis, svaligiato nella notte di oggi, 4 luglio.

I proprietari si sono svegliati questa mattina per il segnale d’allarme scattato per via dell’intrusione.

I segni dello scasso sono ben visibili e impressi sulla porta che dà sulla strada.

Si tratta di un serramento in alluminio e vetro, uno dei due ingressi del bar, l’altro dà invece sulla banchina della stazione, ora chiusa per i lavori sulla ferrovia.

«Ed è da qui che solo poche settimane fa abbiamo notato un altro tentativo di intrusione, non riuscito per via delle porta che sono più spesse», dice la barista.

Questa notte invece ce l’hanno fatta: la porta forzata non è protetta da saracinesche, quindi aprirla è stato abbastanza semplice.

In più il bar si trova in una posizione del tutto defilata.

Stamattina sul posto erano presenti i carabinieri intervenuti per un sopralluogo e per la quantificazione del bottino: i soldi in cassa e alcune birre.