Furto in centro con inseguimento a piedi: foglio di via per una 19enne

questura di Varese dirigenti da sinistra: Maurizio Greco, Volanti, Gianluca Solla, Digos, Gianfranco Martorano, Stradale

Ruba in un ufficio, il proprietario la insegue e viene bloccata da un poliziotto di quartiere in pieno centro a Varese.

In manette è finita una ragazza di nazionalità croata di 19 anni, conosciuta dalle forze dell’ordine e con numerosi furti e “alias” nel curriculum.

I fatti nel pomeriggio di venerdì 21 luglio. In centro città, nel corso si un normale pattugliamento, ai poliziotti di quartiere non è sfuggito l’inseguimento di una ragazza da parte di un uomo, il quale fermato ed identificato, ha dichiarato agli agenti di essere stato vittima di furto all’interno dell’abitazione uso ufficio della sua società da parte della stessa e di un’altra giovane donna datasi alla fuga.

Gli agenti della volante, immediatamente intervenuti, hanno identificato la giovane, cittadina croata 19enne, pluripregiudicata con numerosi precedenti di Polizia specifici per reati contro il patrimonio e con a carico quattro “alias”, che nell’immediatezza ha consegnato un grosso cacciavite ed una torcia abilmente occultati sotto gli indumenti. La nomade inoltre ha confermato i fatti e riferito di aver commesso il furto con una sua amica di cui non conosce il nome e la provenienza.

La porta di ingresso dell’ufficio è stata scardinata e la vittima del furto, un 27enne cittadino tedesco, ha denunciato l’assenza di alcuni suoi effetti personali: una cintura del valore di 1000 euro, un paio di gemelli da polso per camicia del valore di 200 euro e denaro contante pari a 680 euro.

La ragazza croata di etnia rom è stata arrestata per furto in flagranza e porto ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli ed a seguito dell’udienza di convalida, tenutasi in mattinata presso il Tribunale di Varese, è stata sottoposta all’obbligo di firma e allontanata dalla Città di Varese con “Foglio di Via Obbligatorio” emesso dal Questore.