Ganci lascia la panchina dei Blue Storms Busto

Cambio in qualche modo “epocale” per la panchina dei Blue Storms Busto di football americano. Dopo cinque stagioni infatti, Giovanni Ganci ha deciso di lasciare la carica di head coach della formazione rossoblu, arrivata quest’anno fino ai quarti di finale della Seconda Divisione.

Il saluto ai giocatori è arrivato con un messaggio di Ganci arrivato a tutta la squadra: «Motivi pesonali mi impediscono di essere presente in campo con la frequenza necessaria a dare un valido contributo al team». Il tecnico resterà però tesserato e nei ranghi della società, mantenendosi a disposizione della dirigenza per le attività esterne al campo di gioco.

In realtà Ganci aveva già annunciato lo scorso anno l’addio, ma poi le dimissioni erano rientrate e il tecnico aveva diretto anche questa stagione dei Blue Storms. «Da parte nostra vanno a Giovanni i più sentiti ringraziamenti per il gran lavoro svolto in questi anni. Un contributo insostituibile alla crescita di una squadra che è riuscita a diventare, in poco tempo, una delle realtà più solide del football italiano» ha spiegato il presidente rossoblu Parma, chiamato ora a scegliere il successore di Ganci.