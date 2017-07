Geometri in festa a Villa Bozzolo

Villa della Porta Bozzolo

Venerdì 7 luglio 2017 alle 17.00 presso la Villa della Porta Bozzolo di Casalzuigno, si svolgerà la cerimonia di premiazione dei Geometri iscritti all’Albo professionale della Provincia di Varese da 35 e 50 anni. Saranno inoltre conferite dieci Borse di studio ad altrettanti giovani neo iscritti.

All’evento parteciperanno Geometri varesini, i vertici del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Varese, i rappresentanti dei Collegi Geometri delle altre Province Lombarde e degli altri Ordini Professionali della Provincia di Varese. E’ prevista la presenza del Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia Raffaele Cattaneo, del Prefetto di Varese Giorgio Zanzi e del neoeletto Presidente della Cassa Italiana Geometri Diego Buono.

«La cerimonia di premiazione dei Geometri iscritti all’Albo professionale – spiega Luca Bini, Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Varese – rappresenta un momento molto importante nella vita associativa e aggregativa del nostro Collegio. La manifestazione rappresenta non solo un’occasione di incontro e di festa fra colleghi, ma anche un’opportunità per ribadire il ruolo della nostra categoria professionale, che ogni giorno si rapporta con soggetti pubblici e privati, in un periodo di crisi economica come quella che stiamo attraversando. Premieremo l’impegno, la passione e il lavoro di chi è iscritto all’Albo: medaglie per i 40 geometri con 35 anni di iscrizione e timbri d’argento saranno riservati agli 8 iscritti da 50 anni di appartenenza all’Albo provinciale. Ma non intendiamo dimenticare il nostro futuro: i giovani. Dieci diplomati under 30, che si sono iscritti all’Albo, riceveranno una Borsa di studio per proseguire la formazione professionale. Infine consegneremo inoltre una targa ai colleghi che hanno partecipato alle operazioni post-terremoto nelle Regioni del Centro Italia»