Gianfranco Ponti entra nel consiglio di Pallacanestro Varese

È stato ufficializzato quest’oggi – giovedì 13 luglio – l’ingresso di Gianfranco Ponti nel gruppo dirigenziale della Pallacanestro Varese.

L’imprenditore di Angera, figlio di una delle figure più vicine a Giovanni Borghi, entra a far parte del consiglio di amministrazione biancorosso con una delega al settore giovanile, proprio come era stato prospettato nel momento in cui erano state appianate le divergenze tra Ponti stesso e i dirigenti già in carica.

Pallacanestro Varese rimanda i dettagli a una conferenza stampa prevista per lunedì prossimo, 17 luglio. In teoria Ponti non dovrebbe, per il momento, diventare azionista della società (attualmente il consorzio “Varese nel Cuore” detiene il 95% mentre il trust “Il basket siamo noi” il restante 5%), operazione che potrebbe avvenire in futuro, salvo colpi di scena. Da parte sua era invece previsto un consistente apporto finanziario.

Ponti nel frattempo ha indicato in Dodo Rusconi - già a lungo ex allenatore biancorosso – il proprio fiduciario all’interno del settore giovanile.