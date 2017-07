Gianni Morandi vola dal palco mentre canta “mi fa volare”

Foto varie

“Prova di volo non riuscita”. Scherza così Gianni Morandi sui social dopo che venerdì 30 giugno è caduto dal palco durante un concerto.

Il cantante stava partecipando alla tappa di Palermo di Radio Italia Live quando è andato in scena con Fabio Rovazzi per cantare “Mi fa volare”. Durante la performance però il cantante non si è accorto di essere troppo vicino al bordo. Ed è volato giù.

Qualche attimo di preoccupazione, ma Morandi è agilmente risalito sul palco per continuare il concerto, apparentemente senza essersi fatto male.

E qualche ora più tardi, sui social, è stato lui stesso a raccontare la vicenda. Con tanto di video