Giocolieri e cantastorie al Parco Pratone

Giovedì 14 luglio si svolgerà un’altra serata della rassegna A.MI.CO.VA che ogni anno ospita spettacoli di burattini e teatro di strada presso alcuni comuni delle province di Varese, Milano e Como.

Al Parco Pratone sarà presente la compagnia Claudio e Consuelo, cantastorie e giocolieri, con Dal paese dei balocchi, spettacolo pioniere nel campo della giocoleria e della clownerie: oggetti quotidiani, noncuranti della legge di gravità che volano, si corteggiano, si scambiano e cucinano attraverso un “giocare” che non è una finzione inconcludente o un esercizio della propria abilità ma diventa un modo per agire, per sopravvivere, per superare le proprie debolezze; due personaggi, pervasi da una vena di clownesca assurdità e sorretti dall’ingenua determinazione che obbliga bambini ed eroi a credere ai sogni; uno spettacolo coinvolgente, adatto per i piccoli ma anche per i ragazzi e adulti.

La serata inizia alle 19.00 con l’apertura dello stand gastronomico e prosegue alle 20.45 con l’inizio dello spettacolo.

Il festival è organizzato dalle associazioni Ooops! Openspace, Comitato Genitori, Gisaf, Albero Casa, Andrea Simeone, con il sostegno della ProLoco e il patrocinio del Comune di Venegono Superiore e il sostegno della Casa Alpina e di un folto gruppo di volontari.