Giorgio, un sindaco che non ha mai smesso di amare la sua comunità

Il funerale di Giorgio Garagnani, alla guida del municipio di Germignaga per trent'anni

La banda del paese e i gonfaloni degli alpini, i sindaci in fascia tricolore e tanta gente: se il termometro di un affetto lo si misura anche coi numeri, la comunità amava Giorgio Garagnani e gli ha reso omaggio nella mattina di oggi, mercoledì 25 luglio.

Galleria fotografica Il funerale di Giorgio Garagnani, alla guida del municipio di Germignaga per trent'anni 4 di 15

A salutarlo la piazza del municipio piena di concittadini che alle 10.30 avevano già risalito le piccole stradine del paese lacustre che dal lago portano al Comune.

“Ci sono Tante occasioni in cui e’ piacevole tenere discorsi e oggi non e’ una di queste. Portare la fascia oggi pesa tantissimo, proprio come il testimone di un grande sindaco. Giorgio mancherà a tutti. Fu un amministratore capace e indipendente e in grado di farsi ascoltare senza distorsioni e perdite di tempo”, ha ricordato il sindaco Marco Fazio, visibilmente emozionato.

“Sotto la sua ala sono cresciute generazioni di amministratori, e’ stato una guida. Un fatto riconosciuto anche dalla cerimonia che nel 2011 lo ha insignito della carica di Cavaliere, ma per noi e’ sempre stato Giorgio, e non il cavalier Garagnani”, ha ricordato il sindaco Fazio in un breve discorso in cui non sono mancati aneddoti dove e’ stata ricordata la sua passione per il territorio e per la sua mansione di faro della comunità.

Proprio come quel giorno in cui celebrò una cerimonia di matrimonio da seduto in quanto in pantaloni corti perché preso alla sprovvista. O quando fece uscire dal suo ufficio un personaggio con intenzioni poco chiare: “Non ha mai smesso di amare la sua Germignaga”.

Il corteo, accompagnato dalla banda si e’ mosso poi alla volta della chiesa del cimitero accompagnato da cittadini e amministratori.