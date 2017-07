Giorni “caldi” su tanti fronti per la Pallacanestro Varese

Pallacanestro Openjobmetis Varese 2017 2018

Tutto porta a pensare che quella che sta per iniziare sarà una settimana importante in chiave Pallacanestro Varese. La società biancorossa deve, come noto, ancora completare la rosa dei giocatori da mettere a disposizione di coach Attilio Caja, ma proprio su questo fronte sono attese due novità a breve termine.

Ammonimento generale: mai dire mai quando si parla di mercato, perché ogni momento può essere buono per mandare in fumo trattative anche lunghe e complesse. Detto ciò però, pare che ormai la Openjobmetis sia vicina all’annuncio del cosiddetto “asse play-pivot”, ovvero il telaio principale della squadra.

Sotto canestro – dove risalgono le possibilità di rivedere anche Norvel Pelle, che alla Summer League ha giocato poco e male – sembra ormai tutto pronto per accogliere Tyler Cain (nella foto). Varese avrebbe infatti scelto e forse già firmato il 29enne lungo americano, già transitato in Italia qualche anno fa (Forlì in A2 Gold) e da tre stagioni protagonista nella massima categoria francese. Poco spettacolare ma solido, caparbio e dotato comunque di buone cifre, Cain arriverebbe dallo Châlons-Reims dopo aver giocato a Pau e Digione. In tre stagioni il suo consuntivo parla di 9,7 punti e 6,7 rimbalzi di media (9,9 e 7,0 nell’ultima annata) in un campionato piuttosto simile ormai a quello tricolore.

Nel quintetto base Cain (che è alto 2,03 e potrebbe giocare qualche minuto anche ala forte) sarebbe il terminale nel pitturato, pronto a raccogliere gli scarichi del nuovo playmaker. E anche in questo caso c’è un giocatore pronto a vestire la casacca della Openjobmetis: si tratta di Cameron Wells (ne avevamo già parlato QUI), in uscita dai tedeschi del Giessen e, a quanto pare, intenzionato a provare l’avventura nel campionato italiano. Per questo l’americano – anche lui 29enne, 1,86 di altezza – avrebbe accettato la destinazione Varese preferendola a Turchia e Francia dove c’erano più dollari a disposizione.

La settimana dovrebbe inoltre portare la ratifica di un accordo molto atteso, quello che porterà Gianfranco Ponti a “governare” il settore giovanile biancorosso. L’imprenditore di Angera, da molto tempo indicato come possibile “supporto” della società, e il presidente di “Varese nel Cuore” Castelli sono ormai al dunque. Salvo colpi di scena l’accordo sarà firmato senza, per il momento, cessioni di quote societarie. Anche l’organigramma delle giovanili non verrà stravolto, ma Ponti porterà con sé Dodo Rusconi e Fabio Colombo come uomini di fiducia.

E poi nella tarda mattinata di lunedì a Palazzo Estense sarà ufficialmente presentata la Basket Fest, appuntamento che ormai è diventato consueto per la società biancorossa, che da qualche anno organizza questo torneo suddiviso in varie categorie con il quale permette a tanti appassionati di sfidarsi anche in piena estate.

La grossa novità del 2017 è quella che la Basket Fest, per la prima volta, lascerà il piazzale del palasport di Masnago per approdare in centro città, più precisamente in piazza Montegrappa, sotto le finestre della sede sociale di Pallacanestro Varese. L’appuntamento sarà per il 15 luglio, ma lunedì in giornata ne sapremo di più.