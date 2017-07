Giovane arrestato per spaccio

droga spaccio

I militari della Stazione Carabinieri di Cerro Maggiore (MI), in seguito ad un’intensificazione dei servizi per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ieri sera hanno tratto in arresto un 26enne italiano responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

A seguito di un apposito servizio antidroga, l’uomo è stato sorpreso dai militari mentre spacciava cocaina ad un altro ragazzo. I Carabinieri lo hanno trovato in possesso di altre quattro dosi della stessa sostanza stupefacente per un peso di circa 3 grammi. Durante la perquisizione domiciliare invece, i militari hanno trovato sette dosi di marijuana per un totale di 20 grammi e la somma contante di € 2.000,00, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato portato al Tribunale di Busto Arsizio (VA) per il rito direttissimo mentre l’acquirente è stato segnalato ai competenti organi amministrativi.