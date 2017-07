Giovanni Carabelli al Punto d’Incontro

Foto varie

Sabato 29 luglio 2017 alle ore 17.30, al Punto d’Incontro di Maccagno (ingresso pedonale di via Valsecchi 21, complesso Auditorium), si terrà l’inaugurazione di Il Colore dell’Acqua, mostra personale del pittore Giovanni Carabelli.

Già presidente (e attuale impegnato consigliere) della prestigiosa Associazione italiana acquerellisti, è autore assai conosciuto in paese per le tante personali ormai acquisite e per le numerose iniziative a carattere sociale. Significativo il titolo: in “Il Colore dell’Acqua” Carabelli propone immagini pacate rilassate di lago contrapposte all’energia marina delle mareggiate.

L’acqua, elemento essenziale della sua tecnica pittorica, quale protagonista assoluta di tanti paesaggi conosciuti o immaginati Racconta, con le opere esposte, l’alternarsi delle sensazioni e degli stati d’animo quotidiani, sempre carichi di passioni.

La mostra rimarrà aperta fino al 13 agosto, tutti i giorni dalle ore 17 alle 19. Sabato e domenica dalle ore 11 alle 12.30 e dalle ore 17 alle 19. Ingresso libero.

«La mostra di Giovanni Carabelli – secondo il Sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca Fabio Passera – è diventata una piacevolissima tradizione. Giovanni è profondamente legato al nostro paese pur vivendo a Milano, e la gente di qui lo ricambia con il medesimo affetto. Senza dimenticare che Carabelli è un artista vero, e per lui parlano le innumerevoli partecipazioni a mostre in Italia e all’estero. Per noi è un onore godere della sua attenzione e di poter condividere con lui momenti di intensa collaborazione».