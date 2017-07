Giovedì e venerdì tra musica, teatro per bambini e un goccio di gin

Continuano gli appuntamenti estivi nell’ambito di Vieni in centro il giovedì sera! e di Busto Estate, il calendario delle iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale con la collaborazione del Distretto del Commercio e del Comitato Commercianti Centro Cittadino e delle associazioni del territorio.

Giovedì 20 luglio animeranno il centro cittadino due proposte promosse dal Teatro Sociale.

Dalle 20,30 piazza san Giovanni e le vie del centro accoglieranno lo spettacolo itinerante del progetto Zattera “Carezze di gigante”, diretto da Martin Stigol. Pupazzi alti più di 3 metri, un re, una regina e un domatore di fuoco sapranno incantare bambini ed adulti. A seguire laboratorio creativo per piccoli e genitori.

Tanta musica invece in piazza santa Maria con il concerto di Luca Guenna che proporrà brani di Elvis Presley e grandi classici standard jazz tipici del repertorio di Frank Sinatra. Così l’artista parla della sua carriera: “10 anni fa, dopo la cattiva notizia con la diagnosi di Parkinson nel pieno di una carriera del private banking, decido di reagire con la massima energia possibile dedicandomi al talento musicale e ai sogni relativi a queste attività chiusi in un cassetto da moltissimo tempo. La malattia mi dà la forza per reagire e per scoprire ciò che di buono c’era in me e che non avevo mai osato prima esplorare».

Questo giovedì è in programma anche un evento speciale e inedito che vedrà la cultura incontrare l’arte del buon bere nella splendida corte di palazzo Marliani Cicogna (piazza Vittorio Emanuele II): dalle 19 Enobene proporrà “Eno Gin Street”. L’evento prevede un mix a base di degustazioni dei migliori gin con cocktail di Mixology, street food e arte. Le sale delle Civiche raccolte d’arte saranno infatti aperte per chi vorrà scoprire o riscoprire il notevole patrimonio artistico della Città. Anche la Sala Monaco della Biblioteca comunale Roggia sarà aperta per tutti coloro che vorranno visitarla e chiedere informazioni sui servizi della biblioteca.

Dress Code: Elegant Chic

Location: Biblioteca Comunale – Via Paolo Camillo Marliani, 7

Info&Prenotazione tavoli:

0331 1803418.

Anche questa settimana il calendario estivo prevede un evento nella serata di venerdì: alle 21 del 21 luglio in piazza san Giovanni è in programma un concerto del trio varesino Dalle Viscere Band, che proporrà musica elettronica rock e poesie crepuscolari. Il gruppo rende attuali poesie di Gozzano, Campana e altri poeti unendo i linguaggi della musica e della letteratura.