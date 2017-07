Giovedì in centro, marching band e tradizioni

Si parte stasera con le apertura \"a tema\" del giovedì sera

Continuano gli appuntamenti estivi nell’ambito di “Vieni in centro il giovedì sera”! e di Busto Estate, il calendario delle iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale con la collaborazione del Distretto del Commercio e del Comitato Commercianti Centro Cittadino e delle associazioni del territorio.

La serata di giovedì 27 luglio sarà all’insegna della musica: il teatro Sociale organizza l’iniziativa “Marching Busto” che vedrà tre marching band sfilare per le vie della città proponendo diversi generi musicali. La partenza dei gruppi è prevista da tre diversi punti della città alle 20.45 (viale Piemonte, piazza Plebiscito, parco Stelvio): le bande si ritroveranno poi in piazza san Giovanni, dove, alle 21.30 si esibiranno in un concerto ricco di colori, ritmi e coreografie spettacolari. In piazza santa Maria dalle 21.00 sarà invece protagonista il Gruppo Libido con un concerto di musica rock.

Questo giovedì è in programma anche l’iniziativa “Ghiacciolo di Sant’Anna” promossa dall’associazione JCI Varese (Junior Chamber International–Sezione di Varese) in collaborazione con gli Amici del Tempio Civico e Lions Club Busto Arsizio Host a sostegno della campagna lionistica “A me gli occhi”, che ha l’obiettivo di prevenire alcuni difetti visivi, in particolare l’ambliopia, che colpisce il 5% circa della popolazione infantile.

Durante la serata, in piazza santa Maria i soci di JCI Varese e i soci del Lions Club Busto Arsizio Host distribuiranno dei coupon che permetteranno di ritirare presso la gelateria ”Al Muretto”, in via Cavallotti, l’ormai tradizionale fresca specialità artigianale e ispirata alle pesche che un tempo maturavano nelle campagne bustocche a fine luglio.