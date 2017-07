Gira nudo in strada, fermato dai carabinieri e portato in ospedale

Foto varie

Stava girando nudo per strada incurante del traffico e secondo le testimonianze avrebbe anche aggredito una persona prima di essere fermato dai carabinieri e portato in ospedale per un ricovero d’urgenza.

Un uomo, con evidenti problemi psichici, è stato bloccato nella zona di via Magenta a Busto Arsizio intorno alle 21 di martedì 4 luglio.

Alla compagnia dei carabinieri bustocchi sono arrivate a quell’ora una raffica di chiamate da parte dei cittadini che hanno assistito alla scena (almeno 50 chiamate in pochi minuti) e per bloccarlo sono intervenuto 6 carabinieri.

L’uomo, un 41enne, alla fine è stato portato in ospedale intorno alle 22. I carabinieri stanno verificando se si tratta di un richiedente asilo ospite del vicino centro di via dei Mille.