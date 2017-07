Gita in battello al borgo di Morcote, perla del Ceresio

Morcote

Lo IAT in ART di Lavena Ponte Tresa organizza per domenica 6 agosto una nuova escursione, una gita in battello a Morcote, piccolo borgo svizzero denominato “La perla del Ceresio”.

Sarà l’occasione per scoprire il piccolo borgo svizzero che si affaccia sul lago, caratterizzato da edifici storici di grande interesse, chiese e dal Parco Sherrer, un parco-monumento nel quale, tra una natura lussureggiante di tantissime piante di diversa origine, sono ospitate opere d’arte di ogni epoca e provenienti da innumerevoli Paesi.

Suggestiva la passeggiata lungolago fino alla Torre del Capitano, del 1249, attraversando portici e botteghe di souvenir. Per il pranzo diversi grotti e ristoranti, tutti con vista mozzafiato sul lago.

Il programma prevede l’imbarco a Lavena Ponte Tresa alle 10.45 (imbarcadero sul lungolago prima della Dogana), l’arrivo a Morcote alle 11.30, e il rientro a Lavena Ponte Tresa attorno alle 16.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi allo Iat di via Ungheria 2, aperto tutti i giorni (tranne lunedì) dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 – tel. 0332 1806862 oppure 349 2182498 – e-mail: evolution.info@tiscali.it

La quota di partecipazione, da versare direttamente sul battello, è di 19,50 euro per gli adulti, 9,75 per ragazzi dai 6 ai 16 anni e gratuita per bambini sotto i 6 anni.

La gita verrà effettuata se si raggiungerà il numero minimo di 10 partecipanti, e in caso di maltempo verrà rinviata.