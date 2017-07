Giuditta Pasta, la gestione del bar a “Gli Amici del Galli”

teatro giuditta pasta saronno 141 tour

Come preannunciato nel corso della conferenza stampa lo scorso 11 luglio, in occasione della presentazione della stagione, il bar del teatro avrà una nuova gestione subito dopo l’estate.

«Il nuovo Consiglio di Amministrazione ritiene indispensabile che il teatro abbia un punto di ristoro importante e di assoluta qualità, per questo motivo la nuova gestione è stata affidata a “Gli Amici del Galli”, nome già molto noto a Saronno per tradizione e qualità – si legge in una nota -. Crediamo importante che il rilancio del Teatro Giuditta Pasta passi anche attraverso il coinvolgimento di imprenditori locali come la famiglia Galli, ma questa non è l’unica novità, a settembre entreremo più nel dettaglio, per ora possiamo solo anticipare che abbiamo intrapreso una collaborazione con uno studio di architettura e design di Saronno con il fine di rinnovare tutto il foyer rendendolo più accogliente e più piacevole esteticamente. Abbiamo quindi messo le basi per iniziare una grande stagione, a breve il teatro chiuderà per ferie, di seguito le date importanti per il pubblico e gli abbonati».

Calendario campagna abbonamenti:

• dal 30 agosto al 16 settembre: rinnovo dell’abbonamento conservando il proprio posto;

• dal 20 settembre: vendita nuovi abbonamenti (i nuovi abbonamenti potranno essere acquistati anche dal

30 agosto, ma in quel caso si potrà scegliere solo tra i posti non soggetti a prelazione);

• dal 4 ottobre: vendita Abbonamento Bluette;

• dal 18 ottobre: vendita Abbonamenti Open.

Calendario vendita biglietti:

• dal 30 agosto: inizio prevendita spettacoli Teatro Ragazzi, Musical Il Principe Ranocchio, Capodanno;

• dal 4 ottobre: inizio prevendita spettacoli Ale e Franz, Massimo e Tullio Show e Gioele Dix;

• dal 18 ottobre: inizio prevendita di tutti gli altri spettacoli della stagione.