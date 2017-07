Giuseppe Ciarallo ospite di Abrigliasciola

foto generiche tempo libero

Venerdì 14 luglio con inizio alle ore 19, l’associazione Abrigliasciolta presenta “Le spade non bastano mai” di Giuseppe Ciarallo.

Sarà lo stesso autore a leggere ad alta voce i suoi racconti ironici e sferzanti.

Un esempio di circolazione delle idee A PIENA VOCE in soli ventidue esemplari che toccano anche il G8 di Genova, sferzano ironia e autoironia, giocano con la contemporaneità mediatica e politica, sociale e incivile, nonché con i dialetti, la retorica, la satira e la forma letteraria stessa. Un continuo colpo di scena linguistico (anche nella nomenclatura) per non fermarsi mai alla prima lettura.