Gli arcieri del Varesotto fanno il pieno di titoli regionali

Foto di tiro con l'arco

Pioggia in pedana e pioggia di medaglie per gli arcieri della provincia di Varese ai campionati regionali disputati domenica 9 a Cardano al Campo e a Vimercate, suddiviso in arco olimpico e in arco compound.

Le nostre società hanno portato in gara 91 atleti sui 285 complessivamente presenti ottenendo in cambio una messe di medaglie.

TITOLI ASSOLUTI

Due gli ori provinciali nell’arco olimpico individuale: Lisa Bettinelli (Tre Torri Cardano) si è laureata campionessa assoluta femminile mentre Sara Polinelli (CAM Gallarate) ha vinto l’oro di categoria ragazze.

Per quanto riguarda le gare a squadre, medaglie d’oro per la Tre Torri Cardano (femminile: Bettinelli, Cantù, Moltrasio) e per le due formazioni – mixed team e allievi maschili – della CAM Gallarate. Nel “mixed” ha gareggiato anche l’olimpionico Michele Frangilli con la sorella Carla; tra gli allievi i gallaratesi hanno schierato Simone Donaduzzi, Samuele Ghiraldini e Riccardo Maggioni.

Nell’arco compound invece, titolo lombardo a un’altra atleta della Tre Torri Cardano, Giulia Cavalleri.

TITOLI DI CLASSE

Lungo l’elenco dei campioni regionali individuali arco olimpico: Matteo Paoletta (Arcieri Varese) ha vinto la categoria senior maschile, Martino Calò (Tre Torri) è campione nei master mentre la sua compagna di squadra Annamaria Moschini è prima nei master femminile. Infine, la già citata Sara Polinelli ha vinto il titolo ragazze.

Per quanto riguarda le squadre di olimpico vittorie per gli Arcieri Varese (senior maschile: Paoletta, Cazzaniga e Rolandi) Tre Torri Cardano (senior femminile con Bettinelli, Cantù, Moltrasio e ragazzi maschile con Falciani, Mairani, Zini).

Nel compound invece successi di classe per la Tre Torri Cardano sia con Giulia Cavalleri (senior femminile) sia per Elena Crespi (master femminile) mentre tra le junior successo della CAM con Eleonora Grilli.

Infine i titoli regionali di classe a squadre dell’arco compound sono andati agli Arcieri Tre Torri sia per quanto riguarda la categoria senior maschile sia la senior femminile.