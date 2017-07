Gli specialisti del Piede d’Oro in gara a Golasecca

Piede d\'oro: la \"Quatar pass par Arcisà\"

Esordio nel circuito del Piede d’Oro per la “Run for Avis”, gara podistica giunta alla 4a edizione che si disputa con partenza e arrivo in quel di Golasecca.

La prova, patrocinata dai Comuni di Golasecca e Somma Lombardo, scatterà alle ore 8,30 in punto di domenica 9 luglio. Tre le distanze messe a disposizione dei runners: il percorso principale misura 11 chilometri; il “corto” è invece di 5,5 chilometri mentre il mini-giro riservato ai piccoli è di 1.500 metri.

La gara è organizzata di concerto dall’Avis di Somma, dalla Podistica Mezzanese e dalla Pro Loco di Golasecca; il ritrovo sarà aperto dalle ore 7 (possibilità di iscrizione per i singoli che non lo hanno fatto in anticipo) al centro sportivo comunale “Piero Torriani”.

Per informazioni sulla corsa ci si può rivolgere ai numeri di telefono 338/2791027 (Ettore) o 347-0193856 (Samuele) oppure si può scrivere a barbyrunner.mezzanese@gmail.com.