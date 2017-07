Gli studenti di medicina invitano al “tè con il pediatra”

Massimo Agosti

Sabato 8 luglio, al Globe Cafè di via Sacco 6 a Varese si parlerà di vaccinazioni. Alle ore 15 sarà ospite il dottor Massimo Agosti, direttore del Dipartimento materno infantile dell’ospedale Del Ponte, che risponderà alle domande poste dagli studenti del corso di laurea in Medicina.

L’appuntamento è organizzato dal S.I.S.M. (Segretariato Italiano degli Studenti in Medicina), associazione creata da e per gli studenti di medicina, apartitica, aconfessionale e senza finalità di lucro nel 1970. L’associazione sostiene il progetto SCOPH (Standing Committee On Public Health) che si prefigge a livello internazionale, nazionale e locale di porre la figura dello studente in Medicina come portavoce di un messaggio di educazione sanitaria.

Il progetto prevede l’organizzazione di due incontri in stile “caffè letterario” volti a trattare tematiche di Salute pubblica, intrecciati a excursus volti ad analizzare di stampo economico e giuridico, come la sicurezza nazionale sanitaria (e non) e la libertà di rifiuto delle cure, nonché la libertà di scelta. In particolare, visti i recenti richiami ricevuti dall’OMS, verranno affrontate tematiche riguardanti le Vaccinazioni, al fine di sensibilizzare la popolazione a non aumentare ulteriormente la percentuale dei bambini NON vaccinati.

Gli incontri avranno partecipazione libera e gratuita. Un incontro si terrà a Varese e uno a Como, in modo da riuscire a coinvolgere più facilmente anche gli studenti della sede comasca.