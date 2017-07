Gori: “L’Unesco ha premiato una Bergamo che sta cambiando”

La visita del sindaco di Bergamo Giorgio Gori a Varese è stata anche l’occasione per raccontare l’ultimo traguardo raggiunto dalla città lombarda: il riconoscimento delle mura veneziane a patrimonio dell’Umanità.

Un riconoscimento che è arrivato a coronare un progetto transnazionale che ha riguardato Bergamo, Palmanova e Peschiera del Garda ma anche altre tre città di Croazia e Montenegro accomunate anch’esse dalla presenza delle fortezze veneziane.

«A Bergamo c’è stata una grande festa una volta appresa la notizia – ha raccontato Gori a Varese – perché le mura sono un pezzo di città che i bergamaschi hanno nel cuore e che sono abituati a frequentare. Per noi il riconoscimento dell’Unesco sarà da una parte una grande responsabilità ma dall’altra anche la possibilità di farne un veicolo di comunicazione turistica straordinario».

Il riconoscimento a patrimonio dell’umanità arriva in un periodo di grande cambiamento per Bergamo: «La città in questi anni è diventata molto più turistica – ha spiegato Gori – e questo è un bene da un lato ma crea anche nuovi problemi ai quali bisogna fare fronte. Faremo anche di questo nuovo avvenimento un’occasione per rilanciare un turismo di qualità, un turismo che non stravolga il commercio, che non tolga la residenzialità da Città alta e che non affolli di auto l’accesso alla città».