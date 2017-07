Gran Premio d’estate di bocce, 128 giocatori in campo per 4 settimane

Si è concluso lunedì 31 agosto il torneo estivo di bocce organizzato dalla bocciofila La Familiare di Albizzate presos i campi dle circolo The Family

Lunedì 24 luglio si parte. Come da tradizione sui campi scoperti di via XX settembre, presso il Circolo “The Family”, si svolgerà la prima batteria della gara boccistica “Gran Premio d’Estate”, annuale appuntamento estivo per tutti gli appassionati di bocce.

Ben 128 giocatori si affronteranno per 4 settimane per designare gli 8 finalisti che la sera di lunedì 28 agosto si contenderanno il titolo di Campione 2017 e l’iscrizione del proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione, proprio come il vincitore dell’anno scorso Pietro Zovadelli.

Anche quest’anno la valenza tecnica è assicurata dalla partecipazione di atleti di assoluto livello: ci saranno, ad esempio, lo squadrone della Caccialanza di Milano, laureatosi pochi mesi fa Campione Italiano assoluto di prima categoria (Paone,Viscusi e i fratelli Luraghi).

Presenti anche i giocatori della Monastier di Treviso (Zovadelli e i fratelli D’Alterio), che avranno modo di cogliere una rivincita individuale contro i Milanesi, essendosi classificati al secondo posto del Campionato Italiano.

E poi la squadra di Diego Basile (Alto Verbano) al completo con Andreani, Chiappella, Signorini Paolo, Antonini, Barilani, che nelle passate edizioni hanno fatto razzia di titoli. Folta la rappresentanza elvetica (Peschiera in primis) e tra gli outsider i bergamaschi Leoni, Rossoni e Bergamelli.

L’appuntamento è dal lunedì al giovedì, con le batterie, e il venerdì le semifinali che alzeranno il livello agonistico e designeranno 2 giocatori per la Finalissima. Anche il Circolo “The Family” è pronto per la gara e ha approntato il solito ricco menù per tutta la durata della manifestazione.