“Grazie al nuovo sconto di pedemontana pago 70 euro in più”

Tra i tanti problemi che sta attraversando Pedemonatna (qui ne trovate una recente sintesi) ce ne sono anche altri legati alle offerte promozionali che se in un primo momento hanno favorito l’utilizzo dell’infrastruttura ora, nel lento avvicinarsi al prezzo pieno del servizio, registrano numerose lamentele.

In particolare ne abbiamo ricevuto una che riguarda la situazione di un pendolare che era solito percorre tutta la tratta A36 ogni giorno e che con l’arrivo della nuova scontistica ha scelto di tornare al vecchio percorso della A4 e A8.

Dal 1 luglio, infatti, è stata introdotta la nuova scontistica secondo la quale chi utilizza il servizio di pagamento automatico Conto Targa o Telepass ha diritto ad una riduzione del 5% su tutti i pedaggi, indipendentemente dal numero di transiti effettuati.

Precedentemente, invece, c’era una soglia fissa determinata dal tipo di veicolo oltre la quale si pagava il 50%: l’ideale soprattutto per i pendolari che sono soliti utilizzare quotidianamente la tratta.

Il nostro lettore spiega che cosa significhi il cambiamento arrivato con l’estate:

presentate la nuova offerta quasi come migliorativa confrontata alla precedente (sconto del 50% sull’eccedente dei €32 fissi); nella realtà dei fatti si tratta di uno sconto ridicolo che incide poco o nulla sul conto, ahimè troppo salato, che mi tocca pagare a fine mese. Ipotizzando infatti 22 transiti mesili per 2 volte al giorno percorrendo tutta la Pedemontana A36 pagavo, con la vecchia scontistica, circa €120 al mese (già troppo per un pendolare!!!), da oggi dovrò invece pagare circa €190 al mese ( ben €70 in più !!).

Secondo il nostro lettore, che ha scelto di tornare ad utilizzare “l’odiatissima A8+A4”, questo cambiamento rende l’utilizzo della nuova infrastruttura inavvicinabile:

Vi sembra questo il modo di trattare chi, come me, fa parte di quei pochissimi clienti che, non solo vi pagano, ma anche puntualmente usando come mezzo di pagamento il Telepass?

Vi sembra giusto avere a disposizione una strada bella e comoda ma inavvicinabile come costi?