Guasto al treno, problemi sulla Milano-Domodossola

Alcune informazioni utili per i pendolari varesini che si muovono in treno. Le informazioni sono tratte dalla pagina “circolazione in tempo reale” del sito Trenord.

DOMODOSSOLA-GALLARATE-MILANO

Il treno 2144 (MILANO CENTRALE 08:29 – DOMODOSSOLA 10:07) oggi non sarà effettuato a causa di un guasto al treno che richiede un intervento di manutenzione in sede di deposito.

I viaggiatori diretti a DOMODOSSOLA possono utilizzare il treno 2146 (MILANO CENTRALE 09:29 – DOMODOSSOLA 11:07).

CHIASSO-COMO-MONZA-MILANO

– Il treno 25109 (CHIASSO 07:38 – ALBATE CAMERLATA 08:02) e il treno 25122 (ALBATE CAMERLATA 13:07 – CHIASSO 13:22) oggi sono cancellati.

– Il treno 25229 (RHO 08:43 – CHIASSO 10:20) oggi parte dalla stazione di MILANO PORTA GARIBALDI.

– Il treno 25223 (CHIASSO 06:43 – RHO 08:17) oggi termina il viaggio nella stazione di MILANO PORTA GARIBALDI.