Guidatori (e guidatrici) ubriachi e ladruncoli in stazione

Foto varie

Polizia Locale di Vergiate al lavoro per la sicurezza della città.

Da giugno ad metà luglio circa sono già 30 i veicoli privi di assicurazione intercettati e sequestrati: veicoli di ogni genere (moto, scooter, utilitarie, auto di grossa cilindrata, ma anche furgoni).

Tra gli interventi più curiosi, quello ai danni di una donna, non più giovanissima, alla guida della sua utilitaria già ubriaca fradicia a metà pomeriggio: presentava un tasso alcolemico di quasi tre volte il limite consentito: procedeva zigzagando sulla provinciale, le è stata ritirata la patente di guida per la successiva sospensione.

Un cittadino di 26 anni, italiano e pregiudicato, residente nel Milanese, è stato invece pizzicato dopo aver rubato una mountain bike lasciata in stazione, legata con la catena. Il proprietario della bici, ha immediatamente sporto denuncia agli agenti del Comando di Polizia Locale che, anche grazie alla video sorveglianza, ha potuto identificare e rintracciare l’autore del furto, denunciato.

Un altro giovanissimo, ancora minorenne, italiano, è stato invece denunciato per aver rubato in sala d’attesa nei pressi della stazione: il sedicenne è riuscito a trafugare del denaro dal borsello di un altro passeggero. Il ragazzo, già con precedenti penali, è stato convinto a restituire il denaro, ma in ogni caso la sua posizione è al vaglio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano.

Nelle ultime settimane, grande attenzione è anche stata data al rispetto dell’ambiente: in diversi casi sono stati identificati e sanzionati soggetti che hanno abbandonato rifiuti nelle zone boschive o nei pressi delle strade, mentre sono in corso accertamenti per il recupero e lo smaltimento di alcuni veicoli abbandonati sul territorio.