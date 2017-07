Hotel Campo dei Fiori, Fai-Giovani: “Una bella esperienza”

Fai Giovani Varese

Si sono concluse nella giornata di ieri, domenica 30 luglio, le visite guidate all’Hotel Campo dei Fiori che per tre mesi, nel fine settimana, hanno dato a tanti la possibilità di visitare un luogo solitamente chiuso al pubblico. Un appuntamento che ha richiamato tantissime persone, anche con qualche polemica, e che è stato gestito dal gruppo Fai-Giovani Varese. Sono stati loro infatti, ad aver presto le prenotazioni online e ad aver organizzato e tenuto le visite guidate ed è ora di bilanci:

«28 Maggio – 30 Luglio, 10 weekend di apertura, 240 persone ogni fine-settimana, oltre 40 volontari impegnati, è stato impegnativo ma ce l’abbiamo fatta! – scrivono sulla loro pagina Facebook -. Si è conclusa (per il momento) la nostra esperienza al Grand Hotel Campo dei Fiori e siamo entusiasti e felici di aver avuto l’onore di poter gestire la riapertura e guidare più di 3000 persone all’interno del Grande Albergo.

Vi assicuriamo che è stato impegnativo, sicuramente non sono mancati problemi e questioni da risolvere ma alla fine tutto è sempre andato per il verso giusto e siamo sicuri di aver fatto del nostro meglio per questo progetto. Sappiamo che tante persone sono “rimaste fuori” e la cosa ci dispiace veramente tantissimo ma purtroppo questioni organizzative, di sicurezza e assicurazione non ci hanno permesso di fare altrimenti.

Nonostante questo però sappiamo che le possibilità per prenotarsi ci sono state e, in questi casi, il più veloce prende il posto, dunque è triste oltre che inutile “postare” contro di noi e il nostro lavoro o valutarci 1 o 2 stelle solo per questo motivo: purtroppo ci sono delle regole e vanno rispettate, noi abbiamo fatto del nostro meglio e continueremo a farlo, abbiamo messo a disposizione tempo, forze e soprattutto passione, e proprio per questo invitiamo quanti non sono riusciti ad accedere a continuare a seguirci… non si sa mai che ci siano novità al riguardo. Grazie a tutti, di cuore – FAI giovani Varese».