I 100 rana di Castiglioni terminano in semifinale

Arianna Castiglioni

Termina in semifinale la gara dei 100 rana ai Mondiali per Arianna Castiglioni. L’atleta bustocca è sesta nella prima delle due “semi” di Budapest con un tempo discreto di 1’07″19, che però non basta per entrare tra le otto campionesse che si contenderanno il titolo.

La prova di Castiglioni è comunque in linea con le attese: la portacolori del Team Insubrika arriva da un periodo costellato da problemi fisici e aveva messo in preventivo – lo aveva raccontato anche il suo coach Gianni Leoni QUI – di faticare soprattutto nella competizione d’esordio in questi Mondiali.

Forse, con qualche energia in più da spendere negli ultimi 25 metri, Arianna avrebbe potuto guadagnare un paio di posizioni e di limare ulteriormente il proprio crono, ma non sarebbe bastato per entrare in finale. L’ottava ha infatti nuotato in 1’06″81, tempo migliore rispetto al personale della bustocca che è 1’06″95. Per lei il 12° tempo assoluto che è un miglioramento rispetto al 15° ottenuto in batteria.

Ora per lei, come anche per Nicolò Martinenghi (nono tra gli uomini: finale dominata da Adam Peaty come previsto) l’attenzione si sposta sulla prova più breve, i 50 rana.