I carabinieri recuperano trapani, seghe e avvitatori rubati

incidenti varie

Un furgone pieno di refurtiva. Lo hanno rintracciato i carabinieri della compagnia di Rho in via Monte Aprica a Baranzate nella mattinata di martedì 25 luglio.

Il mezzo è risultato essere stato rubato a Seriate ad un mobiliere. All’interno sono stati trovati 150 strumenti: trapani professionali, avvitatori, martelletti, seghe circolari e altro materiale per ferramenta che, dopo ulteriori accertamenti, è risultato essere stato rubato nella stessa nottata presso una ditta di vendita di materiale per ferramenta in Albano Sant’Alessandro (BG).

Al termine delle formalità di rito, il furgone e tutta la refurtiva sono stati restituiti ai legittimi proprietari.