I circensi da tutta Italia si trovano a Cardano

Circensi da tutta Italia a Cardano al Campo, per un doppio appuntamento dedicato alle nuove forme di circo: nel solco della “vocazione” degli ultimi anni con il Malpensa Street Festival, la cittadina vicino a Malpensa ospiterà due diversi eventi, prima un meeting degli operatori del settore e poi un vero festival.

«Qualche mese fa abbiamo ricevuto proposta per aderire al concorso per ospitare Meeting nazionale di operatori di Circo educativo e Sociale» spiega Andrea Franzioni, assessore alla cultura. «Cardano si è trovata a lavorare spesso su questo tema, con ATratti, il Mast, poi con lo Sbocc: questa vocazione circense ci ha portato ad accogliere qui il meeting che si terrà dal 18 al 22 settembre». L’appuntamento richiamerà un centinaio di “addetti ai lavori”, gli eventi ospitati negli spazi dello Sbocc, del salone della Casa del Popolo, nella sala Ipazia. «Ci saranno anche collaborazioni con le scuole locali e ogni sera eventi aperti al pubblico» anticipa Marco Raparoli, che insieme a Luana Facchetti anima lo spazio dello Sbocc.

“In coda” alla settimana di meeting tra operatori, poi, ci sarà un vero festival. «Abbiamo pensato di ospitare anche il festival di circo Sbocciarte, mentre il Mast respirerà per un anno» ancora Franzioni. Nel segno della continuità anche con il Mast, rappresentato da Davide Accomando, dell’associazione ATratti. «Il sogno per il prossimo anno è che queste due importanti realtà possano collaborare insieme per un evento ancora più ampio» conclude Franzioni.

Il Festival di circo si terrà il 23 e 24 settembre, coordinato da Marco Raparoli e Luana Facchetti, che fanno circo da molti anni e che dal 2016 gestiscono lo spazio fisso Sbocc, la scuola di circo che ha ridato vita al vecchio bocciodromo della Casa del popolo di via Vittorio Veneto. Raparoli e Facchetti hanno curato anche diversi altri eventi in questi anni, tra cui cinque edizioni del festival di Momigno e altrettante di quello di Piombino Dese.

«Ci proponiamo di creare una festa per Cardano e i cardanesi» spiega Raparoli. «Siamo partiti da incontro con le associazioni anche per coinvolgere tutte le realtà negli allestimenti del paese» Luana Facchetti spiega che tra le realtà coinvolte ci sono «Pixel FotoClub, Balance Academy, Pro Loco, Para Todos Todo, Comitato Genitori, Filarmonica». Mentre si confida nel 2018 per una collaborazione con il locale oratorio: «ci hanno spiegato che avevano già chiuso la programmazione».

«Stiamo lavorando anche a una proposta Street Food in area mercato, in uno spazio da gestire con le associazioni». La pallacanestro Cardano – storico sodalizio sportivo – organizzerà in quei giorni anche un torneo di basket internazionale. Gli spettacoli di teatro si terranno prevalentemente nelle strade e nelle piazzette del centro, ma anche al Parco Usuelli, anche per sfruttare al meglio le condizioni di luce nei diversi momenti della giornata.