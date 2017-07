I consiglieri di maggioranza stanno col sindaco in sciopero della fame

Giovanni Corbo, sindaco di Besnate, ingegnere, dirigente Sea, originario di Benevento, Renziano entusiasta

I consiglieri comunali della maggioranza che sostiene il sindaco Giovanni Corbo, impegnato in uno sciopero della fame contro la decisione del Prefetto di aumentare la quota di richiedenti asilo in città, esprimono in una nota la loro solidarietà e vicinanza all’azione intrapresa dal primo cittadino besnatese.