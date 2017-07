I Cuorieroi al fianco dei bambini: 73 sedie per la nuova Pediatria

Cuorieroi in Pediatria a Varese

Dai fantastici supereroi è arrivato un regalo speciale, hanno donato alla fondazione Il Ponte del Sorriso 73 sedie per la nuova Pediatria. Allegre e colorate come è stato arredato tutto il nuovo reparto, che Il Ponte del Sorriso ha curato in ogni piccolo particolare, dall’ambientazione all’arredamento di tutta la degenza riservata ai bambini. Il reparto è aperto da soli due giorni ma l’entusiasmo che si respira è già contagioso.

Non potevano mancare delle sedie dai colori brillanti e diversi di camera in camera a seconda del tema della stanza.

I Cuorieroi sono un gruppo di tanti amici volontari che si travestono in supereroi e principesse amati dai bambini e che ogni volta trasformano il reparto in una fiaba. Di sorrisi ne donano tanti, in reparto ma anche alla Casa del Sorriso. Intrattengono e stupiscono con trucchi di magia, bolle di sapone giganti, balli, musica e tanti giochi, regalando momenti di serenità a tutti.

E grazie a loro la prima festa nella sala giochi del nuovo reparto è stata un esplosione di felicità.