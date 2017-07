I fuochi d’artificio di Ferragosto non ci saranno

Lo spettacolo pirotecnico di domenica 2 agosto

Il tradizionale “Ferragosto Lavenese” non avrà luogo. Lo hanno deciso oggi congiuntamente il Sindaco Ercole Ielmini ed il presidente della Pro Loco Franco Liuzzo, dopo una riunione con gli addetti alla sicurezza.

Come spiega il sindaco Ercole Ielmini infatti: «La recente normativa inerente le pubbliche manifestazioni e le relative e necessarie misure poste a salvaguardia dell’incolumità delle persone non consentono di autorizzare lo svolgimento dei fuochi d’artificio che si terrebbero nello stesso giorno di svolgimento del mercato settimanale che, ferragostano, richiama solitamente tantissima gente – continua -. La sistemazione delle aree mercatali, anche per la presenza del tradizionale Luna Park, non consentirà i necessari lavori di messa in sicurezza dell’area del centro di Laveno Mombello».

Inoltre, spiega: «Considerato inoltre che le vie di uscita non potranno essere poste in sicurezza visto che i lavori su via Luino potrebbero non essere completati prima di ferragosto e quindi l’accesso e l’uscita da Laveno verso Luino risulterebbero, per questa situazione, impraticabili. I lavori sulla linea ferroviaria di RFI sono un ulteriore aggravante al traffico e di conseguenza non ricorrono le condizioni necessarie di sicurezza al fine di garantire un regolare svolgimento della manifestazione stessa. Nell’intenzione dell’Amministrazione comunale i fuochi d’artificio potrebbero essere rinviati, come “Festa di Fine Estate”, a metà settembre. Tutto questo mentre si sottolinea che da parte sua la Pro Loco ha garantito il finanziamento dello spettacolo pirotecnico e quindi si auspica che gli stessi fondi possano essere utilizzati per l’iniziativa di metà settembre. Con l’occasione si ringrazia quanti, commercianti e sponsor, hanno collaborato mettendo a disposizione la somma necessaria alla realizzazione della manifestazione».

La Pro Loco di Laveno Mombello infatti, aveva raccolto tutti i soldi necessari per poter realizzare lo spettacolo “Piromusicale” sul lago ma non si farà. Resta invece invariato, almeno per il momento, il programma che dall’11 al 15 agosto vedrà il paese riempirsi di eventi. In programma infatti c’è lo stand gastronomico a cura della Pro Loco, in piazza Caduti del Lavoro, a mezzogiorno a sera, il mercatino degli hobbisti sul lungolato e diversi concerti per le vie del paese.