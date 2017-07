I Giovani Democratici contro i consiglieri che non rispettano l’inno

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dei Giovani Democratici di Gallarate dopo che, durante l’ultimo consiglio comunale, tre consiglieri della Lega Nord non si sono alzati al momento dell’inno d’Italia.

Durante l’ultimo Consiglio Comunale del 10 luglio, tre Consiglieri della Lega Nord non solo non hanno cantato, ma non si sono nemmeno alzati durante l’Inno Nazionale intonato in Aula Consiliare.

Da giovani a giovani: Consiglieri Nicolò e Andrea, l’Inno di Mameli non si può cantare solo quando gioca la Nazionale!

Premettendo che il Consiglio Comunale ha un regolamento contenente regole comportamentali e che il Presidente del Consiglio a inizio della seduta ha invitato tutti ad alzarsi al suono dell’Inno, è fondamentale ricordare alcuni aspetti importanti.

Innanzitutto, voi che limitate i confini italiani da Livigno all’Oltrepò Pavese, dimenticate un fatto storico consistente: la Lombardia ha avuto una parte molto rilevante nella costituzione dell’Unità d’Italia; è questa la maniera di onorare la nostra amata regione?

Non ci sarebbe l’Italia senza Lombardia e la Lombardia senza l’Italia.

Bisogna sempre mettere al primo posto la libertà di pensiero e di azione (sperando che questo vostro atteggiamento non sia l’unica maniera incisiva di fare politica) MA nell’assoluto rispetto del ruolo istituzionale che ricoprite come Consiglieri Comunali, perché a Pontida potete cantare ad alta voce il “Va’ Pensiero” del Nabucco di Verdi, ma quando ricoprite un incarico istituzionale avete il dovere di rispettare le Istituzioni che rappresentate.

E infine, proprio pochi giorni prima del Consiglio, il 6 luglio, ricorreva la morte di Goffredo Mameli, morto a 22 anni lottando per l’idea di Italia unita. Insomma, era giovane come noi.

Un caro saluto, da Giovani Democratici che non vorrebbero più assistere ad un affronto del genere: oltraggio alla bandiera, al nostro Inno, al nostro essere Italiani.