I Kanclown chiudono la rassegna de “I venerdì del Villaggio”

busto arsizio varie

Ultimo appuntamento al ‘cortile animato’ “Venerdì del Villaggio” della cooperativa sociale “Il villaggio in città” in via Pozzi 3 a Busto.

Alle 21 del 21 luglio, dopo salamelle e bibite,e fra bambini e adulti festanti, si svolgerà Passato di Circo, spettacolo che concluderà la rassegna.

La giocoleria dei Kanclown di Cassano Magnago, che tornano con le loro trovate comiche nel cortile di Via Pozzi, affonda le proprie radici nella miglior formazione sul teatro di strada, la giocoleria, e l’animazione ed

intrattenimento. I Kanclown coinvolgono il pubblico in maniera fresca e attuale, dentro la cornice di un’arte antica ed intramontabile, come l’uomo, la strada e la piazza.

Cogliamo l’occasione per ringraziare volontari e pubblico, così come gli artisti per la loro disponibilità, e le bambine e i bambini con cui si è riusciti tutti insieme a rinnovare gli appuntamenti del venerdì che concludono così la IX edizione.

Centinaia di persone hanno ‘abitato ed animato’ questo cortile del centro con festa e divertimento…perché comunque e nonostante tutto, ridere…perché ‘chi non sa ridere, spesso fa piangere’ (Erso Drusiani). E il pensiero corre a Totò, ricordato in cartellone di AMICOVA e al suo ‘Siamo uomini o caporali’.

E così, questa esperienza bustese ha avuto ed ha la sua diramazione in AMICOVA, rete virtuosa in cui artisti e realtà (enti pubblici ed associazioni) delle tre Province si incontrano per offrire alle comunità serate in allegria ed in compagnia. AMICOVA procede con successo con altri appuntamenti a Dairago e Rosate.