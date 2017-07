I mosaici della bottega di Brenta in mostra

Tempo libero generica

Andrea Sala e German Moreira inaugurano una mostra colletiva relativa al lavoro che svolgono da anni presso “la Bottega del mosaico” e il Bed & Breakfast “La Corte di Brenta”. L’inaugurazione è per sabato 22 luglio, alle 20 e la mostra resterà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20 a Luino, nello spazio Imbarcadero di Piazza Libertà.

Il mosaico nasconde nella sua tecnica una fine metafisico: le tessere, diverse per colore-forma-dimensione come lo sono le persone, vengono unite a creare un disegno che può essere visto solo allontanandosi e che infonde armonia e bellezza.

In questa mostra sono esposte non solo le opere di Andrea Sala e German Moreira ma anche di Giulia Campanale, Roberta Pellegrini e Massimo Sala, artisti che hanno appreso la tecnica del mosaico frequentando uno dei tanti corsi tenuti in bottega. Idealmente questo spazio espositivo si espande fino a

Brenta, il paese dei Mosaici a cielo aperto.