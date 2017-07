I nuovi Tigrotti: «Qui per vincere con la Pro Patria»

La nuova Pro Patria si presenta

Tante conferme, qualche giovane e poi diversi calciatori che alzano il valore della rosa della Pro Patria. Tra questi Niccolò Gucci, Giuseppe Le Noci e Giacomo Pettarin, tre pedine fondamentali per la prossima stagione dei Tigrotti.

Niccolò Gucci arriva da sei mesi difficili con il Varese – un solo gol in otto presenze -, ma a Busto Arsizio è pronto a far valere le proprie doti di bomber: «Ho tanta voglia di rifarmi dopo un anno un po’ così. In ogni caso ho appreso importanti insegnamenti e ora sono pronto a voltare pagina e non vedo l’ora di mettermi al lavoro».

Il colpo di mercato del direttore sportivo Sandro Turotti è senza dubbio Giuseppe Le Noci, uno che in carriera ha messo a segno oltre 130 gol nei professionisti. Arrivato a Busto Arsizio dopo il fallimento del Como – 7 gol in 25 presenze nella passata stagione -, è l’uomo scelto dalla società per risolvere i problemi sotto porta avuti l’anno scorso: «Fa piacere essere qui. Sono arrivato con tanta voglia e con l’intento di mettermi a disposizione della squadra e della società. Non sarà un anno semplice, vincere è sempre complicato. Spero di fare bene e dare una mano per raggiungere il traguardo».

Con quattro promozioni dalla Serie D alla Lega Pro, Giacomo Pettarin sicuramente sa come si fa a vincere, ma non vuole fermarsi alla Pro Patria: «Dopo quattro campionati vinti, non voglio ripetermi e voglio aggiungere un’altra tacca sul braccio (mostra il tatuaggio sul braccio con 4 “X”, uno per campionato vinto, ndr). Ogni campionato è un timbro, voglio finire il braccio. Sono contento di questa scelta, credo che ci sia un buon gruppo, aspetto fondamentale per cogliere l’obiettivo».