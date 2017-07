I Patrini Malnate festeggiano il secondo scudetto consecutivo

Varie sport disabili

Con la finale di sabato 1 luglio a Bologna si è concluso il 21° campionato di baseball per ciechi (BCX), e si è concluso nel migliore dei modi per i Patrini Malnate, già detentori del titolo, che bissano il successo dello scorso anno laureandosi campioni per la seconda volta consecutiva.

Non è stata una partita facile: i malnatesi partivano con i favori del pronostico, ma la Roma All Blinds ha dato tutto per sovvertirlo. Non a caso, il risultato finale di 5-4 rispecchia una partita combattuta, vinta all’ultimo respiro grazie anche ad una super prestazione di Gaetano “calamita” Casale.

I Patrini Malnate schierano inizialmente tutti i difensori proprio per supportare Casale, riuscendo a bloccare tutte le offensive degli All Blinds e a portarsi in vantaggio. Dalla seconda ripresa, però, i ragazzi allenati da Adriano Chiesa vanno in crisi in attacco e subiscono la rimonta degli avversari che, all’ottava ripresa, passano in vantaggio.

Quando ormai lo scudetto sembrava aver preso la direzione di Roma, Casale prende per mano la squadra e, insieme al nigeriano Daniel Chibuike Okpara (altro eroe di giornata) la conduce al pareggio prima e alla vittoria poi.

Si tratta di una vittoria importante per l’associazione Ciechi Sportivi Varesini, ma più in generale per la provincia di Varese, da sempre impegnata nelle discipline paralimpiche, che può ora vantare un nuovo successo da aggiungere al palmares. Ma soprattutto è la vittoria dei ragazzi del Patrini Malnate che si sono guadagnati sul campo lo scudetto, ricevendo i meritati complimenti dalla presidente Adele Patrini, la quale ha poi dedicato la vittoria alla mamma Lietta, pioniere del baseball malnatese e varesino. E da oggi si inizia a lavorare per il tris.