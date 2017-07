I treni oggi, ritardi a Chiasso e sulla Domodossola-Milano

Stazione Vanzago Pendolari Trenord

Ecco alcune informazioni utili a chi viaggi sui treni nella mattinata di oggi, lunedì 17 luglio. La informazioni sono state reperite sul sito di Trenord alla pagina “circolazione in tempo reale”

Chiasso-Como-Monza-Milano

Il treno 25509 (CHIASSO 07:08 – MILANO CENTRALE 07:50) viaggia con 13 minuti di ritardo a causa dell’attesa del treno proveniente dal territorio svizzero.

Domodossola-Gallarate-Milano

Aggiornamento,il treno 10404 (MILANO PORTA GARIBALDI 06:49 – ARONA 07:55) viaggia con 31 minuti di ritardo a causa di un guasto temporaneo al treno in partenza dalla stazione di Milano Porta Garibaldi.

Saronno-Seregno-Milano-Albairate

Il treno 24115 (SARONNO 08:05 – ALBAIRATE 09:52) e il treno 24122 (ALBAIRATE 10:08 – SARONNO 11:54) oggi sono cancellati, per le ripercussioni di un guasto al treno, non risolvibile in tempi brevi.