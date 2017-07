I vicini parcheggiano male e lui gli brucia le auto

Avrebbe dato fuoco a due auto solo perchè non avrebbe apprezzato il modo di parcheggiare dei vicini di casa. I carabinieri della stazione di Fagnano Olona hanno individuato e denunciato il presunto autore dell’incendio di due autovetture avvenuto la notte dello scorso 5 luglio a Cairate (foto di repertorio).

Si tratta di un 50enne del posto, infatti, anche in questo caso grazie ad alcune immagini di videosorveglianza (anche private) è stato individuato mentre si rendeva responsabile degli incendi.

Benchè non siano chiari e definiti i motivi del gesto, sembra che la ragione vada semplicemente individuata in dissidi per futili motivi, forse addirittura ragioni relative al parcheggio delle vetture in prossimità delle rispettive abitazioni, avvenuti alcuni giorni prima all’interno di un bar del paese.