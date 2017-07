I Vigili del Fuoco in Via Monteggia, ultimi lavori prima del trasferimento

Mancano gli ultimi lavori per il trasferimento ufficiale dei Vigili del Fuoco di Laveno Mombello nella nuova sede di Via Monteggia. La squadra infatti, sta lavorando per sistemare la nuova struttura che li andrà ad ospitare, un grande stabile che fino a qualche anno fa ospitava un supermercato. Entro una quindicina di giorni dovrebbe quindi esserci il cambio sede.

Al momento mancano ancora il gas per la cucina e la linea telefonica mentre sono già stati sistemati il magazzino e il deposito materiali, il palo dell’antenna radio e l’impianto elettrico. I mezzi invece, verranno trasferiti all’ultimo momento; la sede operativa infatti, al momento resta quella di via per Mombello.

La decisione di trovare una nuova sede ai Vigili del Fuoco è stata presa dall’amministrazione comunale, da tempo impegnata nel cercare uno spazio più grande per la squadra. La nuova sede è di circa 640 metri quadri e oltre ad ospitare il personale, avrà dei garage per i mezzi di soccorso e sarà utilizzata anche come magazzino comunale.