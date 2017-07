Il cancello sulla strada del lago è pronto e in funzione

foto varie di eventi vari

Il cancello sulla strada del lago è pronto. Nel fine settimana è stato installato all’inizio della discesa che porta al lago (una via a fondo cieco stretta e con pochissimi parcheggi in fondo alla strada) ed è ora in funzione.

Dalle 22 alle 6 non sarà possibile circolare sulla via Lago, come prevede l’ordinanza firmata dal sindaco di Cazzago Brabbia Emilio Magni e pubblica sull’albo pretorio del Comune il 27 giugno scorso.

Esclusi dall’ordinanza sono solo i possessori di chiavi o telecomandi, assegnati discrezionalmente dal Comune, per disattivare il dissuasore manualmente o elettronicamente.

Il provvedimento, oggetto di svariate polemiche nel piccolo paese, è stato preso poichè in riva al lago, in quello che i cazzaghesi chiamano “Lago di Piazza”, si sono verificati in passato, e anche in tempi recenti, atti di vandalismo e furti soprattutto di notte, quando l’area (dove sorgono il chiosco, la sede della cooperativa dei pescatori, il parco pubblico e il porticciolo) non è custodita nè sorvegliata.