Il centrodestra verso una “federazione di centro liberalpopolare”

Un incontro a porte chiuse a Villa Cagnola di Gazzada “Verso una federazione di Centro liberal popolare”. A convocare gli oltre 40 partecipanti al confronto aperto tra le forze di centro e di centro destra della provincia di Varese il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia e coordinatore provinciale di Lombardia Popolare, Raffaele Cattaneo.

Dall’incontro è emersa l’esigenza di un confronto e un lavoro su un patrimonio di valori comuni, sottolineando un impegno in politica e nella società orientato al servizio e alla buona amministrazione. L’obiettivo è di guardare al futuro andando nella stessa direzione all’interno di un patrimonio di idee e valori comuni.

È emersa una convergenza amplissima sui temi legati alla centralità della persona, la tutela della vita, della famiglia e della libertà di educazione, impegno per l’autonomia (a partire dal sostegno al Referendum del 22 ottobre), promozione di un’economia sociale di mercato, e una appartenenza ai valori europeisti, nel solco della tradizione del partito popolare europeo. I prossimi passi saranno legati a due iniziative: un confronto tra i partecipanti per formulare proposte comuni su temi cruciali per il futuro del territorio (tassazione, sicurezza e immigrazione, lavoro per i giovani, infrastrutture e semplificazione) con un contenuto distintivo nel merito e una assemblea pubblica che sarà convocata nelle prossime settimane. Tutto questo avverrà prima della pausa estiva.