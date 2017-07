Te le trovi sul cuscino e sul bucato, ti mangiano le rose e i pomodori, la lavanda e le prugne: l’invasione delle cavallette a Orino è incominciata.

Galleria fotografica Il comune dichiara guerra alle cavallette 4 di 15

Il comune dichiara guerra alle cavallette

E il Comune ha deciso di correre ai ripari e dichiarare guerra a questi insetti biblici che a dire il verbo non è lacrima volta che fanno capolino da queste parti.

Estati molto calde e poco piovose hanno fatto già anni fa da apripista a questi visitatori innocui ma a molti sgraditi per la loro voracità.

Non è infrequente in questa stagione vederle sui muri o mentre banchettano co interi cespugli verdi, riducendo a buchi ogni tipo di foglia.

Il comune dichiara guerra alle cavallette

Così l’amministrazione comunale ha affisso diversi cartelli per tutto il paese che avvisano dell’imminente disinfestazione che avverrà domani, venerdì 14.

«Sì, già da tre anni a questa parte abbiamo dovuto far fronte a diverse segnalazioni di residenti che si lamentano per la massiccia presenza di questi insetti – spiega il sindaco Cesare Moia – . Si tratta di abitazioni che stanno a diretto contatto col bosco: qui le cavallette entrano nelle case e negli orti e letteralmente spolpano piante e ortaggi. Già due anni fa contattammo l’Asl per chiedere una mano e intervenirono con degli insetticidi a base di piretro. Quest’anno sarà lo stesso, verranno disinfestate le zone boschive a diretto contatto con le case».

Rimedi biologici? «L’unico rimedio è l’utilizzo di animali antagonisti – conclude il sindaco – . Alcune regioni hanno liberato delle faraone, che sembrano essere ghiotte di questi animaletti. Valuteremo cosa fare, nel frattempo domani partirà la disinfestazione».