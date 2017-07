Il Coro da Camera Hebel macina successi

Sono tanti i successi che il Coro da Camera Hebel di Saronno si è aggiudicato durante il 56° Concorso Internazionale di Gorizia “Seghizzi”.

Il grupo di giovani coriste si è aggiudicato il primo premio nella categoria 2c (musica leggera e jazz), il secondo premio nella categoria 3 (musica contemporanea) il terzo premio per punteggio nella categoria 2 unificata. Al coro è stato anche riconosciuto il premio come coro finalista ammesso al 29° Grand Prix e la fascia oro per aver totalizzato in tutte le categorie un punteggio superiore ai 90/100.

Ora tra i prossimi impegni il concerto nel prestigioso palinsesto di MiTo a Milano il 10 settembre e poi sul palco dell’Arena d Verona il 6-7 ottobre e a dicembre l’uscita del primo lavoro discografico.