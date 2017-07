Il “Corpo segreto” di Raffo ai Giardini letterari

silvio raffo dependance cocktail d'autore mia beach 22-6-2010

Giovedì 20 luglio alle ore 18 e 30 a Villa Toeplitz, Silvio Raffo presenterà nell’ambito dei Giardini Letterari il libro “Corpo segreto” (Lietocolle). Modera l’incontro Linda Terziroli.

Corpo segreto o corpus etereum, corpus subtile, terminologia steineriana. Si intende per corpo etereo il corpo con cui ci muoviamo nei sogni, quello dei nostri viaggi immaginari, quello con cui probabilmente Dante fu (davvero) in Paradiso.

Questo volume, definito dal critico letterario Elio Gioanola «di una straziante bellezza» è suddiviso in cinque sezioni (è nota l’abitudine di Raffo di procedere per suites, gruppi di liriche aventi un determinato argomento che compongono tutte insieme una specie di rapsodia): ALBA DEL TEMPO – AS IF – SUB SIDERE LAEVO (che significa Sotto stella sinistra, un’immagine di Petrarca latino), DEL NULLA DI DOMANI – FANTASMI DI FRONTIERA.

Silvio Raffo nel suo libro illustra la possibilità di una preziosa comunicazione col cosmo. L’io diventa noi, il corpo si fonde all’anima mundi. Quindi, un testo anche filosofico. Come sempre, Raffo si distingue nel panorama della poesia contemporanea per la scelta non solo di argomenti universali e metafisici, ma anche di una metrica fedele ai modelli classici