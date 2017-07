Il cuoco teneva in casa 14 chili di droga

Immagini di carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Rho hanno arrestato un cuoco 29enne, cittadino albanese, incensurato, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli uomini dell’Arma, coadiuvati anche dalle unità cinofile dei Nuclei di Casatenovo (Lecco) e Orio al Serio (Bergamo), hanno effettuato un controllo all’interno di un circolo privato di Bollate.

Nei dintorni del circolo, nel gennaio scorso, era stato soccorso un 22enne albanese colpito al volto da colpi d’arma da fuoco. Le attività investigative avevano consentito di dimostrare come l’evento fosse maturato nell’ambito dello spaccio di droga e di individuarne i due responsabili. Si trattava dell’ultimo di una serie di episodi di sangue avvenuti negli anni a Garbagnate.

Le nuove verifiche nel locale si sono concluse con il rinvenimento di alcuni grammi di hashish e marijuana e la segnalazione all’Autorità Amministrativa, quali assuntori, dei due possessori. Il comportamento dei tre cani antidroga, che indugiavano vicino ad uno dei dipendenti del club, impiegato quale cuoco, ha insospettito gli uomini dell’Arma, i quali hanno quindi esteso gli accertamenti a due appartamenti nella disponibilità dell’uomo, rispettivamente in via Sicilia e in via Monviso di Garbagnate Milanese. All’interno sono stati rinvenuti complessivamente 14 chili di eroina, sia in panetti che ancora in polvere, la somma di 9.000 euro in contanti, una macchinetta conta soldi, una pressa per compattare la droga in panetti, otto telefoni cellulari oltre a materiale vario per il confezionamento e ad appunti relativi all’illecita attività di spaccio.

L’arrestato è stato condotto a San Vittore, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la droga verrà avviata alla distruzione e il denaro confluirà nel Fondo Unico Giustizia.